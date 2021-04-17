Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır için ameliyat kararı! Sezonu kapattı...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

SEZONU KAPATTI, EURO 2020 ZOR...

Bu sezon yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Altay Bayındır'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Süper Lig'de sezonu kapatan genç kalecinin EURO 2020'de de oynaması zor gözüküyor.

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın koruması bekleniyor.

Bu sezon Süper Lig'de 32 maçta Fenerbahçe kalesini koruyan 23 yaşındaki kaleci, 10 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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