Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi! Ajax pusuda...

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Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcularla kısa sürede masaya oturmaya başlayacak. Listenin 1 numarası ise kaptan Altay Bayındır...

2019’da Ankaragücü’nden henüz 21 yaşındayken transfer edilen dönemin genç file bekçisi, önce Fenerbahçe ’de kaleyi devraldı. Ardından hem performansı hem de takım içindeki duruşuyla kaptanlığa kadar yükselen Altay, Milli formayı giymenin gururunu da yaşadı.

Fanatik'in haberine göre; yönetim, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak istiyor. Hem yıldız kaleci hem de menaceriyle yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. Altay’ın senelik 500 bin Euro olan maaşının 1 milyon Euro’ya yükseltilmesi bekleniyor.

Ajax pusuda

Altay Bayındır, Fenerbahçe’de başarı basamaklarını hızla tırmanırken, Avrupa’dan birçok takımın da dikkatini çekti. Geçen sezon İtalyan devi İnter, Milli file bekçisi ile ilgilenmişti.

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Altay uzun süredir takip eden takım ise Ajax. Hollanda ekibi, 1 yıldan fazla süredir Milli kalecinin peşinde. Onana ayrıldıktan sonra transfer yapmayan ve kaleyi 38 yaşındaki Pasveer’e bırakan Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin kaptanını bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için pusuda bekliyor.

Yönetim bu nedenle ocak ayına kalmadan imzayı attırmak istiyor.