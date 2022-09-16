Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi! Ajax pusuda...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Altay Bayındır#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede Altay Bayındır gelişmesi Ajax pusuda...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 11:54

Fenerbahçe'de Altay Bayındır’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılması için yönetim harekete geçti. Milli file bekçisine 5 yıllık kontrat önerileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcularla kısa sürede masaya oturmaya başlayacak. Listenin 1 numarası ise kaptan Altay Bayındır...

2019’da Ankaragücü’nden henüz 21 yaşındayken transfer edilen dönemin genç file bekçisi, önce Fenerbahçe ’de kaleyi devraldı. Ardından hem performansı hem de takım içindeki duruşuyla kaptanlığa kadar yükselen Altay, Milli formayı giymenin gururunu da yaşadı.

Fanatik'in haberine göre; yönetim, 24 yaşındaki file bekçisiyle 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atmak istiyor. Hem yıldız kaleci hem de menaceriyle yapılan görüşmelerde büyük yol katedildi. Altay’ın senelik 500 bin Euro olan maaşının 1 milyon Euro’ya yükseltilmesi bekleniyor.

Ajax pusuda

Altay Bayındır, Fenerbahçe’de başarı basamaklarını hızla tırmanırken, Avrupa’dan birçok takımın da dikkatini çekti. Geçen sezon İtalyan devi İnter, Milli file bekçisi ile ilgilenmişti.

Haberin Devamı

Altay uzun süredir takip eden takım ise Ajax. Hollanda ekibi, 1 yıldan fazla süredir Milli kalecinin peşinde. Onana ayrıldıktan sonra transfer yapmayan ve kaleyi 38 yaşındaki Pasveer’e bırakan Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe’nin kaptanını bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmak için pusuda bekliyor.

Yönetim bu nedenle ocak ayına kalmadan imzayı attırmak istiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Altay Bayındır#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere