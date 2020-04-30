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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi!
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Fenerbahçe'de Alper Potuk, görüşmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne çağrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.

Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

 

Son Dakika | Fenerbahçede Alper Potuk affedildi

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