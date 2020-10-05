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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 08:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in yeni takımı belli oldu!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh'in yeni takımı belli oldu!
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Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer ettiği TFF listesine bildirildi

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı.

Allahyar'ın kiralık olarak Ukrayna'ya transfer ettiği TFF listesine bildirildi

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maça çıkmıştı.

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