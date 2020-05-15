Son Dakika | Fenerbahçe'de Ali Koç'tan yeni teknik direktör ve Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulüp üyelerinin sorularını yanıtladı.

KONGRE ÜYESİ BJELİCA'YI İSTEDİ

Koç, bir üyenin Nenad Bjelica'nın göreve gelmesi talebi hakkında, "Hocanın bir nebze aidiyet duygusunun olması gerekiyor. Baktığımız kriterlerden biri bu Yerli ve yabancı hocalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe tarihini bilen hocaların olması da bizim için çok önemli. Görüşlerine katılıyorum. Fenerbahçe'yi, rakipleri, sistemin nasıl çalıştığını da bilmek gerek. Gençleri oynatmak önemli. Farklı oyun formatlarını oynatmış olmak önemli. Soyunma odası liderliği, teknolojinin kullanımı çok önemli. Belki şu an takım çalıştıran birini beklemek de fayda sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Bir kongre üyesinin Gökhan Gönül'ün futbolu Fenerbahçe'de bırakması gerektiği yönündeki sorusuna ise tek kelimeyle 'Anlaşıldı' şeklinde cevap verdi.

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