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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi!

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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumunda devam ediyor. Genel kurulun divan başkanlığı görevinde bulunan Vefa Küçük, gündem maddelerinden biri olan yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylamaya geçti.

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Genel kurul üyelerinin oylaması sonucunda; 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönem arasındaki faaliyetlerinden dolayı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim olarak oy birliği ile ibra edildi.

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Son Dakika: Fenerbahçede Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Son Dakika: Fenerbahçede Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

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