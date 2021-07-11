MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret! Vitor Pereira ve Caner Erkin...
GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret! Vitor Pereira ve Caner Erkin...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.07.2021 - 14:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret! Vitor Pereira ve Caner Erkin...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret! Vitor Pereira ve Caner Erkin...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, futbol takımınınh Topuk Yaylası kampını ziyaret etti.

16
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylasındaki kampı ziyaret etti
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylasındaki kampı ziyaret etti
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylasındaki kampı ziyaret etti
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Topuk Yaylasındaki kampı ziyaret etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası kampını ziyaret etti.

Ali Koç'un teknik direktör Vitor Pereira'ya sarılması ve Caner Erkin ile verdiği kare dikkat çekti.

Antrenmandan detaylar

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

Son dakika: Fenerbahçede Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret Vitor Pereira ve Caner Erkin...

Son dakika: Fenerbahçede Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret Vitor Pereira ve Caner Erkin...

Son dakika: Fenerbahçede Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret Vitor Pereira ve Caner Erkin...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi