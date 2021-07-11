Son dakika: Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticilerden kampa ziyaret! Vitor Pereira ve Caner Erkin...

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası kampını ziyaret etti.

Ali Koç'un teknik direktör Vitor Pereira'ya sarılması ve Caner Erkin ile verdiği kare dikkat çekti.

Antrenmandan detaylar

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.



Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.





