Son Dakika: Fenerbahçe'de Alexis Sanchez sesleri!

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Fenerbahçe, Zimbru maçlarının kadro listesini UEFA’ya bildirdikten sonra transferde frene basmıştı. Yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaları yeniden hızlandıracak.

Birçok isim, Sarı- Lacivertliler’le anılıyor. Gündeme gelen son yıldız Alexis Sanchez oldu. Şilili oyuncu, Marsilya ile yeni sözleşme imzalamadı ve boşa çıktı. Geçen sezon Galatasaray’ın çok istediği, bu transfer döneminde Beşiktaş’ın gündemine gelen Alexis Sanchez’in Fenerbahçe’ye önerildiği öne sürüldü.

Forvet ve kanatlarda oynayabilen 34 yaşındaki futbolcu, gittiği her takımda teknik adamların jokeri oldu. Fanatik'te yer alan haberde; Sarı-Lacivertli Yönetim’in, Sanchez ile ilgili henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı kaydedildi.

SON KARAR KARTAL'IN

Yönetim, Şilili yıldız gibi önerilen futbolculardan mali şartları kulübe uyabilecek olanların listesini yaparak teknik ekibe sunuyor. İsmail Kartal’ın onay verdiği isimlerle temas kuruluyor. Sanchez konusunda da Kartal’ın vereceği rapora göre hareket edilecek.

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