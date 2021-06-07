Son Dakika: Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri! Benitez'in ilk transferi...

Yeni sezonda kadrosuna en az 2 kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.

Mitrovic'in menajeri ile temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, F.Bahçe'nin başına geçmesi beklenen Benitez'in Newcastle takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği de iddia edildi.

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez Sırbistan Milli Takımı'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...