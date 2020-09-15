Son Dakika | Fenerbahçe'de açık artırmaya çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz formaları satıldı!
Fenerbahçe Spor Kulübü, açık artırma ile forma satışından 2.214.264 TL gelir elde etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerim üzerinden başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satışlarını gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli kulüp, Emre Belözoğlu'nun son maçında giydiği forma ile Ömer Faruk Beyaz'ın aynı mücadelede terlettiği formayı ve deneyimli futbolcunun oyundan çıkarken genç meslektaşına devrettiği kaptanlık pazubandını paket halinde birlikte satışa çıkarmıştı.
1.000 TL'den başlayan söz konusu paket, 2 milyon 112 bin 357 lira karşılığında satıldı.
GELİR 2 MİLYONU AŞTI
Öte yandan Ömer Faruk Beyaz'ın ilk maçında giydiği ve 300 TL başlangıç fiyatıyla tek başına açık artırmaya çıkarılan forma, 101 bin 907 liraya alıcı buldu.
Sarı lacivertli kulüp, söz konusu açık artırmalardan 2.214.264 TL gelir elde etti.
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