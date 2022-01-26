Son Dakika: Fenerbahçe'de 4 pozitif vaka! Mesut Özil'e ise faset eklem enjeksiyonu...

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İŞTE O AÇIKLAMA

Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Ayrıca takım kaptanımız Mesut Özil’e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul’da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul’da sürdürecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonuna verilen arada Antalya’da yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli ekipte Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Diego Rossi ve Enner Valencia kamp kadrosunda yer almadı.

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FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU



Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.