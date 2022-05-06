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Son dakika: Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk Attila Szalai ve Kim Min-Jae planı!

#Fenerbahçe#Attila Szalai#Kim Min-Jae
Son dakika: Fenerbahçede 30 milyon euroluk Attila Szalai ve Kim Min-Jae planı
Süleyman Arat

Fenerbahçe yönetimi, çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Attila Szalai ve Kim Min-Jae’yi bir yıl daha takımda tutup, hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de piyasa değerlerini yükseltip satışlarından daha çok para kazanmayı hedefliyor.

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Önümüzdeki sezon Süper Lig’e şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan F.Bahçe, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde yer alan Kim Min-Jae ve Attila Szala’yi mutlak surette 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

Sarı lacivertliler, iki oyuncunun gelecek sezon da kadroda kalmasını sağlayarak hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de bugünkünden daha yüksek paralara satmayı planlıyor.

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Toplam maliyet: 5.2 milyon Euro

Sarı lacivertlilerin bu yöndeki çabalarına karşın Attila Szalai ile Kim Min Jae, Avrupa’ya transfer olmak istediklerini bildirir ve bunda ısrar ederse iki futbolcuya, “Bonservisinizi 15 milyon Euro olarak belirledik. Daha düşük teklifler için masaya dahi oturmayacağız” denilecek. Fenerbahçe Kulübü, Szalai’yi Ocak 2021’de 2.2 milyon Euro’ya, Kim’i de bu sezon 3 milyon Euro’ya almıştı.

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Napoli ve Atletico takipte

Transfermarkt verilerine göre Szalai’nin piyasasa değeri 13.5 milyon Euro, Kim’in ise 11 milyon Euro ancak sarı lacivertli yönetim 15 milyon Euro’nun altına inmemekte kararlı. Szalai’ye Atletico Madrid ve Napoli’nin talip olduğu biliniyor. Serie A takımlarından Napoli’nin Kim Min Jae’yi de takip ettiği biliniyor.

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Serdar Aziz'de fark 1 yıl ve 200 bin Euro

Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculardan serdar Aziz ile yapılan mukavele yenileme görüşmelerinde büyük aşama kaydedildi. Sarı lacivertli yönetim, son haftalarda takımın banko oyuncularından biri haline gelen Serdar’a 2 yıllık sözleşme ve yılda 900 bin Euro garanti ücret önerdi. 33 yaşındaki stoper ise 3 senelik mukavele ve yılda 1.1 milyon Euro istedi.

Galatasaray'dan bedelsiz gelmişti

Serdar Aziz’in ücret pazarlığı sırasında yöneticilere, geçen yıl maaşında yaptığı indirimi ve bu sezonki başarılı performansını hatırlattığı öğrenildi. Beşiktaş derbisinden sonra tekrar masaya oturacak olan tarafların anlaşma sağlaması bekleniyor. Ocak 2019’da Galatasaray’dan bedelsiz olarak transfer edilen milli futbolcu, sarı lacivertli formayla 90 maça çıkarken, 9 gol attı, 3 de asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Attila Szalai#Kim Min-Jae

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