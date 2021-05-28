MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı! Yol ayrımı...
GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı! Yol ayrımı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı! Yol ayrımı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Fenerbahçe'de 3 stoper için transfer kararı! Yol ayrımı...

Fenerbahçe'de savunmada 6 oyuncunun bulunmasıyla sebebiyle en az 3'üyle yolların ayrılması planlanıyor.

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yeni sezona yeni yönetim ve şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan F.Bahçe’de stoperde isim bolluğu olsa da en dertli bölge de yine burası gözüküyor.

Sadık, Zanka, Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Szalai’li kadroda Sadık’ın ayrılmasına kesin gözle bakılırken hayal kırıklığı yaratan Lemos ve Tisserand ile vedalaşmanın yolları aranacak.

Son Dakika Haberi: Fenerbahçeden transfer bombası Ters köşe, Karagümrükten Kadıköye.. İlk görüşme yapıldı
Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'den transfer bombası! Ters köşe, Karagümrük'ten Kadıköy'e.. İlk görüşme yapıldı

SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR

Bu 3 oyuncudan Sadık’ın sözleşmesi 2022’de Lemos ve Tisserand’ın 2023 Haziran’da sona eriyor. EURO 2020 de Macaristan formasıyla sahne alacak

Szalai’nin formunun ve piyasasının artması beklenirken Danimarka milli takımına çağırılan Zanka’nın süre alıp başarılı olması takımın yeni teknik direktörünün eline rahatlatacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ise Emre Belözoğlu’nun en güvendiği isimlerin başında geliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi