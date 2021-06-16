Son Dakika: Fenerbahçe'de 3 ayrılık! Süper Lig ekipleri istiyor...

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.

Fanatik'in haberine göre; Teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı limit sıkıntısına rağmen sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödeyerek üç oyuncuyu kadrosuna kattı.

3 İSİM HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sarı-lacivertli kulübe Marcel Tisserand, Lemos ve Samatta büyük beklentilerle geldi. Fakat bu üç isim tüm sezon boyunca beklentileri karşılayamadı ve hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertli takıma toplamda 10 milyon euroya yakın bir bedelle getirilen ancak başarısız olan Tisserand, Lemos ve Samatta artık düşünülmüyor.

Yönetimin planı bu üç isimle yolları ayırmak. Ancak bonservis bedeli ödendiği için bu oyuncular ile yollar ayrılırken sadece maaşları değil ödenen bonservis bedelleri ile ilgili de bir kayıp söz konusu olacak.

Bu üç isme şu anda Süper Lig’den talipler var. Ama bu oyuncular ligde Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamak istemiyor.