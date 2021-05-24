Son Dakika... Fenerbahçe'de 112 milyonluk sorun! 14 futbolcudan yalnızca 1'i...

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe’nin bu sezon kiralık verdiği futbolcuların çoğu yönetime ciddi sorun olacak gibi görünüyor. Sarı lacivertlilerin kiralık gönderdiği 14 futbolcunun 6’sı, geçici olarak gittikleri takımlarda da bekleneni veremedi. 14 oyuncudan; kaleci Berke Özer, Miha Zajc, Zanka, Allahyar Sayyadmanesh, Michael Frey, İsmail Yüksek, Muhammed Gümüşkaya ve Oğuz Kağan Güçtekin umut vadeden performanslar sergilerken, Nabil Dirar, Barış Alıcı, Kemal Ademi, Barış Sungur, Murat Sağlam ve Serhat Ahmetoğlu ya vasat oynadı ya da hayal kırıklığı yarattı.

Allahyar Aralık 2021’de dönecek

Hollanda 2. Ligi ekibi Westerlo’da oynayan kaleci Berke’nin Fenerbahçe’ye dönmesi beklenirken; Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosuna çağrılan Zanka, Genoa’da 33 maç oynayan Zajc, Adana Demirspor’la Süper Lig’e çıkan İsmail, Boluspor’da

22 karşılaşmada forma giyen Muhammed, Beveren’de 17 gol atan Frey ve Konyaspor’da 24 kez sahaya çıkan Oğuz Kağan’ın satılıp para kazandırma ihtimalleri var. Zorya’da başarılı bir sezon geçiren Allahyar’ın da Ukrayna ekibiyle Aralık 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dirar’a 3.5 milyon Euro ödenmişti

Fenerbahçe adına olayın en üzücü tarafı, kiralık gittikleri takımlarda da başarılı olamayan futbolcuların sadece bonservislerine toplam 11 milyon Euro’yu (112,7 milyon TL) aşkın para ödenmiş olması. 2017’de 3.5 milyon Euro’ya Monaco’dan alınan Dirar, en pahalı isim olarak öne çıkarken, Zanka için Huddersfield’a 2, Frey için FC Zürih’e 2.64, Barış Alıcı için Altınordu’ya 1.5, Ademi için de FC Basel’e 1.39 milyon Euro bonservis ücretleri verildi.