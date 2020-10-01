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Futbol
Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe Ze Luis'in transfer parasını kanada yatıracak! Visca, Perotti...

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Fenerbahçe'de transferin bitimine kısa bir süre kala hareketlilik arttı. Erol Bulut'un, 'Öncelikli bölgem kanat' demesinin ardından yönetim harekete geçerken Ze Luis için ayrılan bütçenin bu bölge için kullanılmasına karar verildi.

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Fenerbahçe'nin transfer hedefi: Visca ya da Perotti... Mame Thiam, Deniz Türüç ve Ferdi Kadıoğlu'nun performanslarından çok memnun olmayan Erol Bulut, yönetime takıma seviye atlatacak bir kanat almaları gerektiğini iletmişti. Başkan Ali Koç ve kurmayları da yoğunlaştığı forvet transferinden vazgeçip, genç hocanın isteğini yerine getirmek adına harekete geçti.

Forvet transferinde Ze Luis için 6 milyon Euro'yu gözden çıkaran ancak Porto'yu ikna edememesi üzerine rotayı bonservisi elinde olan Papiss Cisse'ye kıran Kanarya, bu bütçeyi kanat transferine ayırdı.

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İlk hedef Visca

Bu doğrultuda Başakşehir'den Edin Visca ile Roma'dan Diego Perotti için düğmeye basan Sarı- Lacivertliler iki oyuncu için de görüşmelerini sıklaştırdı. İlk hedefin Visca olduğu öğrenilirken, Boşnak yıldızın da Fenerbahçe'ye transferine yeşil ışık yakması pazarlıklarda Kanarya'nın elini güçlendiriyor.

Perotti için 3 milyon...

Başakşehir'in net yanıtını bekleyen yönetim, olumsuz bir durumda Perotti transferini bitirmeye yakın görünüyor. Daha önce de gündeme gelen Arjantinli oyuncu için Fenerbahçe'nin 2.5-3 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

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