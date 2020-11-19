Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa'yı resmen açıkladı!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, basketbolculuk kariyerinde NBA ekiplerinden Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giymiş, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmış olan Zarko Cabarkapa ile “Oyuncu Yönetim ve İzleme Direktörü” (Player Personnel / Scouting Director) olarak anlaşmaya varmıştır.''

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