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Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa transferini açıkladı

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Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa transferini açıkladı
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Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa'nın takımın idari ekibine katıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Zarko Cabarkapa'yı resmen açıkladı!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, basketbolculuk kariyerinde NBA ekiplerinden Golden State Warriors ve Phoenix Suns gibi takımlarda forma giymiş, idarecilik geçmişinde ise Adriyatik Ligi organizasyonunda ve Kızılyıldız takımında sportif direktörlük yapmış olan Zarko Cabarkapa ile “Oyuncu  Yönetim ve İzleme Direktörü” (Player Personnel / Scouting Director) olarak anlaşmaya varmıştır.''

Son Dakika | Fenerbahçe, Zarko Cabarkapa transferini açıkladı

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