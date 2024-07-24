Son dakika: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi resmen duyurdu! 'Jose Mourinho'lu paylaşım...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Lugano deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etmiş ve rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı - lacivertlilerde transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, bir süredir gündemde yer alan Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

'MOURINHO'LU PAYLAŞIM

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından ise Youssef En-Nesyri ile özdeşleşmiş olan gol sevincini Jose Mourinho'nun yaptığı görsel paylaşıldı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

BUGÜN İSTANBUL'DA OLACAK

Sevilla’ya veda eden 27 yaşındaki futbolcu özel işlerini tamamlamasının ardından bugün 14.50'de İstanbul’da olacak. Uçak yolculuğu başlayan En-Nesyri için sarı lacivertli kulübün bonservis için Sevilla’ya 18 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. 4 yıllık sözleşme imzalanacak golcü futbolcunun da senede 4 milyon Euro garanti para kazanması bekleniyor.

FORMA GiYDiĞi 4.5 YILDA SEViLLA’NIN TARiHE GEÇTi

Sevilla'da forma giydiği 4.5 sezonda ligde 51 gol atan En-Nesyri, Endülüs ekibinde 21. yüzyılda 50 ve üzeri gole katkı veren 4 oyuncudan biri olmayı başardı. Zirvede 89 golle Frederic Kanoute yer alırken Malili efsaneyi 72 golle Luis Fabiano, 70 golle Alvaro Negredo izliyor.