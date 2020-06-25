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Haber Giriş: 25.06.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe yeni koç için Sarunas Jasikevicius hamlesini yaptı! Obradovic ise...

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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic'in yeni durağı hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılırken; sarı lacivertliler yeni başantrenör için ilk hamleyi yaptı.

Fenerbahçe Beko ile yolları ayrılan ve 1 sene takım çalıştırmak istemediğini açıklayan Zeljko Obradovic için farklı iddialar ortaya atılırken sarı lacivertli ekibi gelecek sezon kimin çalıştıracağı merak konusu oldu.

Taraftarlar üzen ayrılık sonrası Fenerbahçe'de Sarunas Jasikevicius ismi ön plana çıktı. Sarı lacivertlilerin Litvanyalı hoca ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Sportando'nun haberine göre taraflar arasında ilk temas gerçekleşirken Sarunas Jasikevicius'un anlaşma içi acele etmediği vurgulandı. Haberde Barcelona hayali olan Sarunas Jasikevicius'un İspanya'da ligin sona ermesini bekleyebileceği belirtildi.

Fenerbahçe için bomba iddia Obradovicin yerine...
Fenerbahçe için bomba iddia! Obradovic'in yerine...

Zalgiris Kaunas ile gönül bağı olan Jasikevicius'un kariyer hedefleri doğrultusunda yuvasından ayrılacağı ifade edildi.

OBRADOVİC - BARCELONA İDDİASI

Öte yandan bir başka iddia ise Fenerbahçe'den ayrılan Obradovic'le ilgili. Sırp çalıştırıcının bir yıl ara sonrası Barcelona'ya gidebileceği iddia edildi.

Barcelona’da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic’in bu tercihi basketbolseverleri pek şaşırtmayacak. Baba-oğul ilişkisi içerisinde olan Obradovic ile Jasikevicius'un kararları şimdiden merak konusu.

Son Dakika | Fenerbahçe yeni koç için Sarunas Jasikevicius hamlesini yaptı Obradovic ise...

 

Son Dakika | Fenerbahçe yeni koç için Sarunas Jasikevicius hamlesini yaptı Obradovic ise...

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