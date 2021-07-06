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GeriFutbol Son dakika: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Pereira 'Onu alalım' talimatını verdi! Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 06.07.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Pereira 'Onu alalım' talimatını verdi! Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Vitor Pereira, transfer mesaisine hızlı başladı, Portekizli teknik adam forvet bölgesine istediği ismi yönetime iletti. Golcü için tüm şartların Fenerbahçe lehine olması Ali Koç ve ekibinin iştahını kabarttı.

Fenerbahçe'den Marko Arnautovic hamlesi... Teknik direktör konusunun çözülmesi ile birlikte Fenerbahçe 'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-Lacivertliler, golcü transferi üzerinde yoğun mesai harcarken, yeni hoca Vitor Pereira, Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istediğini yönetime iletmişti. Avusturyalı golcü için tüm şartların Kanarya'nın lehine olması Ali Koç ve ekibinin iştahını kabarttı.

Fanatik'in haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesi ve Pereira'yı yakından tanıması sebebiyle Sarı Lacivertliler'e yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu transfer için devreye gireceği öğrenildi.

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Fenerbahçe şartları zorlayacak

Portekizli teknik adam, şampiyonluk yolunda Arnautovic'e ihtiyacı olduğunu ifade ederken, yönetimin de Çin ekibi Shanghai SIPG ile 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncu için tüm şartları zorlayacağı gelen haberler arasında. İlk etapta yapılan maliyet araştırmasında yıllık 3 milyon Euro talep eden Arnautovic için kısa süre içerisinde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

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