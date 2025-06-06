×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Devin Özek#Mario Branco
Fenerbahçenin yeni futbol direktörü Devin Özek oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 16:32

Fenerbahçe, Mario Branco'dan boşalan Futbol Direktörü görevine Devin Özek'in getirildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörü olarak görev alacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörü görevine getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.

Haberin Devamı

Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır.

Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Granit Xhakadan transfer iddialarına yanıtFenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Granit Xhaka'dan transfer iddialarına yanıt!Haberi görüntüle

TARİHİ ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ!

Devin Özek daha önce Bayer Leverkusen'de Futbol A Takım Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştı ve Xabi Alonso'nun ekibinde kulübün 128 yıllık tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu.

Gözden KaçmasınDevin Özek kimdirDevin Özek kimdir?Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Devin Özek#Mario Branco

BAKMADAN GEÇME!