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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 06.04.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe - yayıncı kuruluş gerilimi kaldığı yerden! O maske...

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Son Dakika: Fenerbahçe - yayıncı kuruluş gerilimi kaldığı yerden! O maske...

Fenerbahçe - Denizlispor maçında sarı lacivertli kulübün yayıncı kuruluş ile yaşadığı gerilim sürdü. Sarı lacivertlilerde futbolcular 'Be Fair' maskesiyle röportaj alanına geldi ancak karşılaşma öncesi değerlendirmeler yayınlanmadı.

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim, bir kez daha ortaya çıktı. F.Bahçeli oyuncular röportajlara üzerinde ‘be fair’ (adil ol) yazılı maskelerle çıkarken, yayın kuruluş bu nedenle röportajları yayınlamadı.

Bunun üzerine kulüp, “Röportajların yayınlanmaması yayıncı kuruluşun tercihidir” açıklaması yaptı.

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Açıklamanın tamamı şöyle;

"Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır.

Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir."

Maskede 'Be Fair' mesajı

Oyuncuların yüzlerindeki maskelerde 'Be Fair' yazıları dikkat çekerken yayıncı kuruluş bu sebeple röportajları yayınlamadı.

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Son Dakika: Fenerbahçe - yayıncı kuruluş gerilimi kaldığı yerden O maske...


 

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