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Haber Giriş: 09.07.2020 - 15:19,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü! Hilmi Bozok sürprizi...

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Son Dakika | Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü! Hilmi Bozok sürprizi...
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Fenerbahçe, önümüzdeki sezon futbol koordinatörlüğü görevine getirilmek istenen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Koşukavak'ın özellikle Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun planlaması yapılırken, özellikle teknik ekip anlamında köklü değişikliklere gitmek için görüşmelere başladı.

Şu anda takımın başında bulunan Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getirecek olan sarı-lacivertliler, futbol koordinatörlüğü görevi için de Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ı göreve getirmeyi planlıyor.

Tahir Karapınar: Fenerbahçe seviyesindeki takımın kaçırmayacağı goller olduFenerbahçe teknik sorumlusu Tahir Karapınar, 1-1 biten Gençlerbirliği maçı sonrası kaçan gollerden yakındı.
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Altay'ın başına geçtikten sonra İzmir ekibine iyi bir ivme kazandıran ve TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Yalçın Koşukavak, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile görüştü ve önümüzdeki sezon için düşüncelerini aktardı.

Koşukavak'ın Fenerbahçe'de görev almak istediğini belirttiği öğrenildi.

Son Dakika | Fenerbahçe, Yalçın Koşukavakla görüştü Hilmi Bozok sürprizi...

Bu görüşmede Yalçın Koşukavak'ın Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'u da yanında istemesi dikkat çekti.

Hilmi Bozok'la Altay'da çok uyumlu çalıştıklarını ve bunun da başarı getirdiğini söyleyen Koşukavak, Bozok'la birlikte sarı-lacivertli ekibe gelmek istiyor.

 

Son Dakika | Fenerbahçe, Yalçın Koşukavakla görüştü Hilmi Bozok sürprizi...

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