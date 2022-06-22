Son dakika: Fenerbahçe Willian Arao için resmi görüşmelere başladı!

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Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren, Lincoln Henrique ve Bruma'yı transfer eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki orta saha Willian Arao için Flamengo ile resmi görüşmelere başladı.

William Carvalho transferinden istediği sonucu allamayan Fenerbahçe Jorge Jesus'un talimatıyla Arao'yu gündemine almıştı.

Domenec Torrent hakkında ne demişti?

Domenec Torrent'in eski öğrencilerinden olan Willian Arao, tecrübeli teknik adamın Brezilya dönemiyle ilgili anlattıklarıyla gündem olmuştu. Arao, Torrent'in istediklerini takıma iyi bir şekilde anlatamadığını ve sistemiyle ilgili sorunlar yaşandığını belirtmişti.

Sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor. Ne yapmak istediğini ve talimatlarına uyulursa ne olacağını açıklayamıyor. Bunu kendisinden önce tek tek açıklayan Jorge Jesus’la arasında korkunç bir fark var. Oyuncularının önceden belirlenmiş pozisyonları savunmasını istiyor. Ama sistemin bir bütün olarak çalışması için yeterince yönlendirmiyor."

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Willian Arao kimdir?

29 yaşındaki oyuncu önlibero mevkisinde görev yapıyor. Hem tarzı hem de oyuncu profiliyle Christian Baroni'ye benzetilen Willian Arao, Sao Paulo altyapısında yetişti. Corinthians, Atletico GO ve Botafogo formaları giyen deneyimli orta saha oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi 2023 senesinde sona erecek.

Willian Arao'nun Flamengo kariyeri

Önlibero dışında savunmada da görev yapabilen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.