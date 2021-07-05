Son Dakika: Fenerbahçe Vitor Pereira takımla tanışıp hemen yola çıkacak

Spor servisi / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’nin ‘mutlak şampiyonluk’ parolasıyla başlayacağı 2021-22 sezonu için büyük önem taşıyan Topuk Yaylası hazırlık kampı Vitor Pereira’nın yönetiminde bugün start alıyor. Türkiye’ye dün ayak basan Portekizli teknik adam, bu sabah saat 11.00’de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nden hareket edecek Fenerbahçe takım otobüsünde ön koltuktaki yerini alacak.

6 YIL SONRA AYNI SEYAHAT

Kulübün Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Moussa Sow, Robin Van Persie, Nani, Josef de Souza, Diego, Fernandao, Simon Kjaer, Bruno Alves, Raul Meireles, Michael Kadlec’li kadrosuyla da 6 yıl önce aynı otobüsle Topuk Yaylası’na giden tecrübeli teknik adam, yarım bıraktığı işi tamamlamak için yeni startını bugün verecek. Pereira’nın 2015-16 sezonunda çalıştırdığı kadrodan bugün futbolcu olarak sadece Ozan Tufan ve Caner Erkin bulunurken Gökhan Gönül’ün durumu netlik kazanmış değil. O sezon takımın kalecisi olan Volkan Demirel ise yeni dönemde teknik direktör Vitor Pereira’nın yardımcısı olarak görev yapacak.

TOPLU KARŞILAMA YASAK

Düzce Emniyet Müdürlüğü, pandemi tedbirleri kapsamında taraftarlara Topuk Yaylası’nda toplu karşılama izni vermeyecek. Bu nedenle Bolu ve Düzce Fenerbahçeliler derneklerini temsilen sınırlı sayıdaki taraftar TEM Kaynaşlı Gişeleri’nde takım otobüsünü karşılayacak ve Pereira’ya çiçek verip başarı dileyecek. Fenerbahçe kafilesi daha sonra Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ne geçecek ve akşam saatlerinde ilk idmanını yapacak.