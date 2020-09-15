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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in transfer rakamlarını açıkladı!

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Son Dakika Haberi | Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in transfer rakamlarını açıkladı!
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olduğunu borsaya bildirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler, bu transfer karşılığında 2,5 milyon eurosu bonusuyla birlikte 20 milyon euro alacak. Öte yandan sonraki satıştan da yüzde 5 pay Fenerbahçe'nin olacak.

İşte Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama;

Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile p rofesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.

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