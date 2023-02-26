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Son dakika: Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti

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#Ziya Şengül#Fenerbahçe#Futbol
Son dakika: Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 13:05

Fenerbahçe ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski kaptanlarından Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son aylarda rahatsızlığı bulunan Ziya Şengül 2 gün önce yoğun bakıma alınmıştı. Efsane futbolcu, 26 Şubat Pazar günü öğleden sonra hayata gözlerini yumdu.

İLK MESAJ GALATASARAY'DAN

Ziya Şengül için Süper Lig kulüplerinden ilk mesaj, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'dan geldi:

Türk futbolunun ve Fenerbahçe camiasının unutulmaz isimlerinden Ziya Şengül’ün, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kulübümüzün 1698 sicil numaralı YDK Üyesi, eski kaptanlarımızdan Ziya Şengül’ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. 1964-75 sezonlarında çubuklu formamızı giyen Ziya Şengül sarı lacivertli formamızla 5 lig, 2 Türkiye Kupası sevinci yaşadı; Takımımızda teknik direktörlük görevinde de bulundu. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze töreni bilgileri Kulübümüze ulaştığında ayrıca paylaşılacaktır.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Ziya Şengül hayatını kaybetti

Ziya Şengül kimdir?

Ziya Şengül, Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye A Milli futbol takımının eski kaptanlarındandı.

Futbol kariyerine Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve milli takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 ve U-21 milli oldu. A Milli formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

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1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)

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#Ziya Şengül#Fenerbahçe#Futbol

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