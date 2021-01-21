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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Ahmed Kutucu, Heracles'e transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Ahmed Kutucu, Heracles'e transfer oldu

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Transfer ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Schalke 04'te oynayan Ahmed Kutucu'nun yeni takımı Heracles oldu. Milli futbolcu Hollanda ekibinde kiralık olarak forma giyecek.

Sezon başından bu yana Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakında ilgilendiği milli futbolcumuz Ahmed Kutucu, Heracles'e gidiyor. 

Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı iddiası
Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaştı iddiası

TRT Spor'un haberine göre; Schalke 04 ile Heracles kulüpleri her konuda anlaştı. Ahmed Kutucu’nun sözleşmesinde oynama garantisi maddesi de var.

Son dakika | Fenerbahçe ve Trabzonsporun istediği Ahmed Kutucu, Heraclese transfer oldu

Ahmed Kutucu ve menajeri Ersin Akan'ın sözleşme imzalamak için Heracles kulübünün binasında olduğu vurgulandı.

Son dakika | Fenerbahçe ve Trabzonsporun istediği Ahmed Kutucu, Heraclese transfer oldu

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