Son dakika | Fenerbahçe ve Trabzonspor'un istediği Ahmed Kutucu, Heracles'e transfer oldu

Sezon başından bu yana Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakında ilgilendiği milli futbolcumuz Ahmed Kutucu, Heracles'e gidiyor.

TRT Spor'un haberine göre; Schalke 04 ile Heracles kulüpleri her konuda anlaştı. Ahmed Kutucu’nun sözleşmesinde oynama garantisi maddesi de var.

Ahmed Kutucu ve menajeri Ersin Akan'ın sözleşme imzalamak için Heracles kulübünün binasında olduğu vurgulandı.

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