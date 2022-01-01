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Son Dakika: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Edin Visca kapışması! 'Otelde görüştüler' iddiası ve transfer kararı...

#Edin Visca#Fenerbahçe#Trabzonspor
Son Dakika: Fenerbahçe ve Trabzonsporun Edin Visca kapışması Otelde görüştüler iddiası ve transfer kararı...

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Edin Visca'nın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'in iki devi Trabzonspor ve Fenerbahçe Visca için karşı karşıya gelirken, Bosnalı oyuncunun kararını verdiği öne sürüldü.

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Süper Lig'de devre arası transfer döneminin en önemli ismi konumundaki Edin Visca'nın hangi takıma gideceğine dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ligin son haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada Visca'yı Türkiye'den 2 takımın istediğini belirtmiş ve, "Visca bu takımın en önemli oyuncularından birisi. Her zaman teklif geldi kendisine. Şu anda Türkiye’den ve Avrupa’dan teklif var. Bu hafta sonundaki maçı bitirelim, önümüzdeki hafta bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca yaklaşık 10 yıldır burada. 10 yıldır gerek Avrupa’dan gerek Türkiye’den takımlar istedi kendisini. Geçen yılda istediler, önceki yıl da istediler. Devre arası geliyor, bunların hepsini değerlendireceğiz. Visca bizim en kıymetli oyuncularımızdan birisi. O gün geldiğinde değerlendiririz. Türkiye’den sadece 1 takım değil, en az 2 takım istiyor. Yurt dışından da teklifler var." diye konuşmuştu.

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Uzun yıllar Medipol Başakşehir’de, Visca’nın teknik direktörlüğünü yapan ve şu anda Trabzonspor’un başında şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı Bosnalı oyuncuyu takımında görmek isterken, Fenerbahçe de Visca için para ve takas planını devreye sokmayı planlıyordu.

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ABDULLAH AVCI DEVREYE GİRDİ, TEKLİF ARTIRILDI

Bu gelişmelerin ardından Visca transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Trabzonspor, ısrarlı tavrı sonrası transferde bir adım öne geçti.

Boşnak futbolcunun transferi için Trabzonspor'un önce başkanlar düzeyinde görüşmeler yaptığı, sonrasında da teknik direktör Abdullah Avcı'nın devreye girerek eski takımından Visca'yı istediği belirtilirken, bordo-mavili kulübün teklifini de artırdığı öne sürüldü.

ALİ KOÇ-GÜMÜŞDAĞ GÖRÜŞMESİ...

Fenerbahçe'de de başkan Ali Koç'un Visca transferinde bir hayli ısrarcı olduğu ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir otelde gizli bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Ancak Ali Koç'un hamlesine karşın Visca'nın gönlünde Trabzonspor yatıyor...

GÖNLÜNDE TRABZONSPOR VAR

Tecrübeli futbolcunun eski hocası Abdullah Avcı ile çalışmayı çok istediği bu nedenle transferde önceliği Trabzonspor'a verdiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde 61saat'e konuşan Gümüşdağ, "Şu anlık Edin Visca'nın transferiyle ilgili hiçbir şey yok. Kulüplerle görüşmelerimiz devam ediyor. Pazartesi'den sonra daha da belli olur" ifadelerini kullanmıştı.

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#Edin Visca#Fenerbahçe#Trabzonspor

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