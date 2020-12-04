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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Raşit Karasu hayatını kaybetti

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Son Dakika | Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Raşit Karasu hayatını kaybetti
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Eski milli futbolcu Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti
Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan Teyze (İhsan Güngörenler) hayatını kaybetti

Raşit Karasu kimdir?

Raşit Karasu, 31 Ekim 2950'de İstanbul'da doğru. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Raşit Karasu, Fenerbahçe U21 takımında forma giydikten sonra Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'den Vefaspor'a giden Karasu, 4 sezonun ardından Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'dan sonra Fenerbahçe'ye dönen Karasu sonrasında Mersin İdmanyurdu forması giyip 1981-82 sezonu sonunda futbolu bıraktı.

Son Dakika | Fenerbahçe ve Milli Takımın eski futbolcusu Raşit Karasu hayatını kaybetti

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