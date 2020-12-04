Son Dakika | Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Raşit Karasu hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



Mesajda, şu ifadelere yer verildi:



"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Raşit Karasu kimdir?

Raşit Karasu, 31 Ekim 2950'de İstanbul'da doğru. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Raşit Karasu, Fenerbahçe U21 takımında forma giydikten sonra Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'den Vefaspor'a giden Karasu, 4 sezonun ardından Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'dan sonra Fenerbahçe'ye dönen Karasu sonrasında Mersin İdmanyurdu forması giyip 1981-82 sezonu sonunda futbolu bıraktı.