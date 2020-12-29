Son Dakika | Fenerbahçe ve Max Kruse, tazminat konusunda anlaştı

Fenerbahçe ile Max Kruse, tazminat konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüpten 7.5 milyon Euro talep eden Alman futbolcunun avukatları ile Fenerbahçe yöneticileri orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı;

Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır.

Max Kruse’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.

Camiamız ve kamuoyundan pek çok konuda yaratılan muhtelif spekülatif gündemlere itibar etmemelerini, Kulübümüzün resmi açıklamalarını beklemelerini bir kez daha rica ederiz.

KRUSE'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Kruse'nin avukatı Sami Dinç ise her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde davanın sulhen çözümlendiğini ifade etti.

Sami Dinç, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Futbolcu Max Kruse ile eski kulübü Fenerbahçe Futbol A.Ş. arasında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'ne de taşınmış olan ihtilafın her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde sulhen çözümlenmiş bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. İhtilafın sonlandırılması için Fenerbahçe Futbol A.Ş. yöneticilerinin gösterdiği özveriye teşekkür eder, Fenerbahçe Futbol A.Ş.' nin başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerini kullandı.

ÖDENECEK RAKAM NE KADAR?

Edinilen bilgiye göre; Fenerbahçe ve Max Kruse'nin avukatları 7.5 milyon euronun yarısında anlaştılar. Bu ücret taksitler halinde Kruse'ye ödenecek. Kruse'nin Union Berlin'den ayrılması halinde ise ilerleyen sezonlarda 1-2 yıl içinde bir miktar daha ücret ödenecek.

3 AYLIK ALACAKLARINI TALEP ETMİŞTİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen pandemi arasında Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse sözleşmesini tek taraflı olarak fesih ederek ülkesi Almanya'ya gitmişti. Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Kruse, ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep ederek konuyu FIFA'ya taşıdı.

Alman futbolcu, 7.5 milyon Euro dava açtıktan sonra Union Berlin'e transfer oldu. Karşı atağa geçen Fenerbahçe Kulübü ise yaşanan süreçteki zararlarının giderilmesi için Kruse'ye 18 milyon Euro dava açtı. Gelinen noktada Kruse'nin avukatları ile Fenerbahçe Kulübü bir araya geldi ve tazminat konusunda anlaşmaya vardı. İki taraf da sürecin daha fazla uzamaması ve zarara uğramamak adına orta yol bularak anlaşmaya vardılar.

SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESH ETMİŞTİ

Fenerbahçe'den ani bir kararla ayrılan Max Kruse, sözleşmesini alacakları ödenmediği gerekçesiyle tek taraflı olarak feshetmiş ve sonrasında Union Berlin'e imza atmıştı.

TEK BİR GOLÜ 1.5 MİLYON EURO

Kruse, Fenerbahçe'de forma giydiği süre içinde 23 maçta 7 gol attı. Kulübe maliyeti 10.5 milyon Euro olan Alman futbolcunun, 1 golü Sarı-Lacivertliler'e 1.5 milyon Euro'ya mal olmuştu.

Dortmund, Bayern Münih gibi takımların formasını yıllarca terleten Michael Rummenigge, geçtiğimiz günlerde Bundesliga'da bu sezonki en iyi ve en kötü transferleri seçmişti.

''SEZONUN EN İYİ TRANSFERİ''

Kruse'nin Union Berlin'e önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Rummenigge, "Union Berlin, sezonun en iyi transferini yapmış. Tebrik etmek gerekiyor. Max Kruse'den daha iyi bir transfere çok nadiren rastlarsınız. Max Kruse, bir sokak futbolcusu ve yaptığı işten büyük keyif alıyor. Union, onun için en doğru kulüp" sözlerini kullanmıştı.

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