Son Dakika: Fenerbahçe ve Lyon istemişti, Doğan Alemdar resmi imzayı attı!

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcular Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz’ın sözleşmelerinin 2024-2025 sezon sonuna kadar, Emre Demir’in sözleşmesinin ise 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

DOĞAN ALEMDAR İÇİN LYON VE F.BAHÇE DOĞRULANMIŞTI

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde, Doğan Alemdar'a Lyon'un teklif yaptığını ve rakamlar üzerinde konuştuklarını doğrulamış ve "Görüşmeler yapılıyor ama net bir takım yok. Lyon ile ilgili şunu söyleyebilirim rakamları müzakere ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe ile de ciddi bir görüşme yapmadıklarını belirten Başkan Gözbaşı, "Şu an bir gelişme yok. Gelişme olduğunda açıklayacağız. Fenerbahçe ile de bir ciddi görüşmemiz olmadı. Teklifler var ama sonuç yok" ifadelerini kullanmıştı.