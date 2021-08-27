Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı. Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan, Galatasaray ise dördüncü torbadan katıldı.

İşte UEFA Avrupa Ligi grupları

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien





UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURALARINI CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİK

KURA ÇEKİMİ ÖNCESİ KIRMIZI HALI GEÇİŞİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.



Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreni öncesinde UEFA ve kulüp yetkilileri, geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.



Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık ile futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar ve diğer kulüp yetkilileri katıldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

TURNUVA FORMATI



Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.



Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.



Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.



Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.



Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.



AVRUPA LİGİ'NDE SEZONUN FUTBOLCUSU MORENO



Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi futbolcusu, kura çekimi öncesi açıklandı.



Villarreal'in İspanyol golcü futbolcusu Gerard Moreno, ödülün sahibi oldu.