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Futbol
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza herkesi ters köşe yaptı, resmi imzayı attı - Transfer Haberleri

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Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Boupendza herkesi ters köşe yaptı, resmi imzayı attı - Transfer Haberleri

Hatayspor'un yıldız ismi Aaron Boupendza, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen oyuncu gelecek sezon Al Arabi forması giyecek. İşte transferin mali detayları...

Süper Lig'in son gol kralı ve Hatayspor'un yıldız ismi Aaron Boupendza'nın yeni takımı belli oldu.

Boupendza, Al Arabi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan ancak istenen 8-1 milyon euro bandındaki bonservis tutarı yüzünden transferin gerçekleşmediği oyuncu için Arap kulübünün ödeyeceği bonservis tutarı da belli oldu.

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Al Arabi, Boupenzdza için Hatayspor'a 5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Hatayspor ise Gabonlu golcünün satışından da %10 pay kazanacak.

KRASNODAR TRANSFERİ DİREKTEN DÖNDÜ

Atakaş Hatayspor, geçen sezon ara transferde 8.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rus ekibi ile anlaşmaya varmıştı.

Gabonlu futbolcunun Krasnodar ve Hatayspor ile yaptığı görüşmelerden ise sonuç çıkmadı.

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İstediği mali şartları sağlayamayan 25 yaşındaki oyuncu sözleşmeye imza atmayacağını ve Hatayspor’da kalacağını iki kulüp yetkililerine de iletti.

Boupenza ayrıca, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Krasnodar’a transfer olmayacağını da Hatayspor kulübüne iletti.

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