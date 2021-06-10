Son Dakika Haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'a yazılmıştı... Adana Demirspor transfer ediyor!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton ile sözleşme yenilememe kararı alan Demokratik Kongolu Yannick Bolasie'nın yeni adresi belli oldu. 32 yaşındaki futbolcu Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı.

15 MAÇ, 3 GOL

Ajansspor'un haberine göre; 32 yaşındaki kanat oyuncusu Yannick Bolasie aksilik olmazsa 11 Temmuz'da Adana Demirspor'un kampına dahil olacak. Forvet ve kanat mevkinde rol alabilen Bolasie, geçtiğimiz sezon 15 maça çıkarken; 3 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

Transfermarkt'te 1,5 milyon Euro değer biçilen oyuncu 2016 yılında bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace'tan 28,9 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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