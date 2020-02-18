Son Dakika | Fenerbahçe ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, ''saha olayları'', Galatasaray ise ''çirkin ve kötü tezahürat'' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği, 18 Şubat 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un "çirkin ve kötü tezahürat", MKE Ankaragücü'nün "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile "talimatlara aykırı hareket", Fenerbahçe'nin "saha olayları", Galatasaray'ın ise "çirkin ve kötü tezahürat" nedenleriyle PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.