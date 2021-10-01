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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası ortaya çıktı! Taraftarları şaşırtan detay: Galatasaray lider ama Fenerbahçe...

#Fenerbahçe#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikinci maçlarının ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

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Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, ikinci maçlar sonunda 4 puanla lider konumda bulunuyor. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 1 puanla üçüncü sırada haftayı tamamladı. Galatasaray, zorlu ve olaylı geçen maçta Marsilya ile berabere kalırken Fenerbahçe ise bol gol pozisyonuna girdiği maçta Olympiakos'a evinde 3-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup oldu ve henüz galibiyetle tanışamadı.

GOL BEKLENTİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda ve Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda ortaya çıkan gol beklentileri (xG) ise dikkat çekici.

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1 PUANLI FENERBAHÇE GOL BEKLENTİSİNDE LİDER

D Grubu'nda ilk maçında deplasmanda Frankfurt ile 1-1 berabere kalan, ikinci maçında ise Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin iki maçta toplam gol beklentisi 5,25 olurken Sarı-lacivertliler yalnızca 1 gol atabildi ve 1 puanla 3. sırada yer aldı.

Grup lideri Olympiakos, 3.27 gol beklentisiyle 5 gol atarken Frankfurt 2.29 gol beklentisiyle 2 gol buldu. Puansız ve son sırada yer alan Antwerp ise 2.62 gol beklentisiyle 1 gol atmayı başardı.

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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray maçları sonrası ortaya çıktı Taraftarları şaşırtan detay: Galatasaray lider ama Fenerbahçe...

'LİDER' GALATASARAY GOL BEKLENTİSİNDE SON SIRADA

Galatasaray'ın grubuna baktığımızda ise ikinci haftayı lider tamamlayan Sarı-kırmızılı takım, toplam 0.86 gol beklentisiyle 1 gol atıp ve iki maçta topladığı 4 puanla liderlik koltuğuna oturmuş durumda.

Grupta ikinci sırada bulunan Lazio, 4.81 gol beklentisiyle 2 gol atıp 3 puan aldı, 3.42 gol beklentisi bulunan Marsilya, yalnızca 1 gol attığı iki maçta 2 puan toplayıp üçüncü sırayı aldı. Son sıradaki Lokomotiv Moskova ise 1.15 gol beklentisiyle 1 gol kaydetmeyi başardı ve 1 puan aldı.

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FENERBAHÇE 16 ŞUT ATTI AMA...

UEFA Avrupa Ligi’nde şok edici bir yenilgi alan Fenerbahçe, Olympiakos karşılaşmasında bu sezon şut istatistiklerinde en az verimlilikle oynadığı karşılaşmayı oynadı. Yunan ekibi önünde 16 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon resmi karşılaşmalar içerisinde en fazla sayıda kaleyi yokladığı ikinci müsabakayı oynadı. Kanarya, Süper Lig’deki Antalyaspor mücadelesinde rakip kaleye tam 21 şut atmıştı. Sarı lacivertliler, buna rağmen en az isabetli şut çektiği resmi müsabakaya da yine Olympiakos karşısında çıktı. Vitor Pereira yönetimindeki F.Bahçe, söz konusu 16 şutunun sadece 3’ünde kaleyi bulabildi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi