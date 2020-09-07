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Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe ve Cenk Tosun sürprizi! Transfer görüşmeleri başladı...

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Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun için transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi. İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu bu transfer için düğmeye bastı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştu.

Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.

Son Dakika | Fenerbahçe ve Cenk Tosun sürprizi Transfer görüşmeleri başladı...

 
İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi.

Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.

29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Son Dakika | Fenerbahçe ve Cenk Tosun sürprizi Transfer görüşmeleri başladı...

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