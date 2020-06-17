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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2020 - 20:11,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe ve başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

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Son Dakika | Fenerbahçe ve başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!
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Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 17.06.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 15.06.2020 tarihinde Kulüp Başkanı'nın FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 15.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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