Son dakika: Fenerbahçe, Valerie Garnier ile sözleşme imzaladı

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Sırp Başantrenör Marina Maljkovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Valerie Garnier'in getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe,Fransız antrenör Valérie Garnier ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın Yeni Başantrenörü Valérie Garnier!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Fransız antrenör Valérie Garnier ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında da takımımızı çalıştıran Valérie Garnier, 2 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanmıştı.

Başantrenörümüz Valérie Garnier’e 'Fenerbahçe Ailemize tekrar hoş geldin’ diyor, şampiyonluklarla dolu sezonlar diliyoruz.

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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın 2023-24 sezonunda da yarıştığı her kulvarda şampiyonluk mücadelesinin en güçlü adayı olacağını camiamızın bilgilerine sunarız."