Son dakika | Fenerbahçe, Víctor Lapena'nın sözleşmesini uzattı!
Fenerbahçe Öznür Kablo, takımın koçu Víctor Lapena'nın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Víctor Lapena, Fenerbahçe ile sözleşmesini uzattı.
Fenerbahçe Öznür Kablo'dan yapılan açıklamada Lapena'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda EuroLeague'in en başarılı koçu seçilen Víctor Lapeña 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara Koç!" sözlerine yer verildi.
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