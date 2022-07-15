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Son dakika: Fenerbahçe UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Kim Min-Jae, Luiz Gustavo...

#Fenerbahçe#UEFA#Fenerbahçe UEFA Listesi
Son dakika: Fenerbahçe UEFAya kadrosunu bildirdi Kim Min-Jae, Luiz Gustavo...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 10 isim kadroda yer almadı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz ve 27 Temmuz'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

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Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Savunma: Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diago Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya

Not: Mevkiler UEFA'daki listeye göre yazılmıştır.

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KADRODA OLMAYAN İSİMLER! KIM MIN-JAE...

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almayan oyuncular ise şu şekilde:

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Kim Min-Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Max Meyer, Tiago Çukur, Samatta.

İLK MAÇ POLONYA'DA

Fenerbahçe - Dinamo Kiev eşleşmesinin ilk maçı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü işgal sebebiyle Po0lonya'da oynanacak. 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'da başlayacak olan maç Lodz kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanacak.

Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20:00'Da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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#Fenerbahçe#UEFA#Fenerbahçe UEFA Listesi

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