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Son Dakika: Fenerbahçe-Twente maçında Altay Bayındır'a veda, Dominik Livakovic'e karşılama!

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Twente
Son Dakika: Fenerbahçe-Twente maçında Altay Bayındıra veda, Dominik Livakovice karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 20:28

Fenerbahçe ile Twente'nin kozlarını paylaştığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçı öncesinde Altay Bayındır'a veda edilirken yeni transfer Dominik Livakovic, taraftarla buluştu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Twente'nin kozlarını paylaştığı mücadele öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe Twente maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente'yi konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Altay Bayındır, salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçmişti ve Manchester United'ın kararını bekliyor.

Manchester United, raporlar temiz çıkar ve transfer için olumlu karar verirse Altay'ın 48 saat içinde İngiliz ekibine transferi sonuçlanabilir.

STADYUMDA 'VEDA' ANONSU!

Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesi sahanın ortasına geldi ve tüm tribünleri selamladı

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda da bu esnada "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

Milli kalecinin veda esnasında duygusal anlar yaşaması da ekranlara yansıdı.

Son Dakika: Fenerbahçe-Twente maçında Altay Bayındıra veda, Dominik Livakovice karşılama

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LIVAKOVIC, TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Sahanın ortasına gelen Livakovic’e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.

Hırvat file bekçisinin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Twente

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