Son Dakika: Fenerbahçe-Twente maçında Altay Bayındır'a veda, Dominik Livakovic'e karşılama!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Twente'nin kozlarını paylaştığı mücadele öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Canlı anlatım: Fenerbahçe Twente maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente'yi konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Altay Bayındır, salı günü Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçmişti ve Manchester United'ın kararını bekliyor.

Manchester United, raporlar temiz çıkar ve transfer için olumlu karar verirse Altay'ın 48 saat içinde İngiliz ekibine transferi sonuçlanabilir.

STADYUMDA 'VEDA' ANONSU!

Altay Bayındır, Twente karşılaşması öncesi sahanın ortasına geldi ve tüm tribünleri selamladı

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda da bu esnada "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle." anonsu yapıldı.

Milli kalecinin veda esnasında duygusal anlar yaşaması da ekranlara yansıdı.

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LIVAKOVIC, TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Sahanın ortasına gelen Livakovic’e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.

Hırvat file bekçisinin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.