Son dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak! TFF'den açıklama

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TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Geçen sezon TFF'ye tepki olarak Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, bu sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı alacaklarını söylemişti. Sarı-lacivertli kulüp, bugün 5. tur eşleşmeleri belli olan kupaya katımama kararı aldığını TFF'ye iletti.