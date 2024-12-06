×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak! TFF'den açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#TFF
Son dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupasına katılmayacak TFFden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 20:39

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübünün 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini duyurdu

Haberin Devamı

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını TFF'ye bildirmiştir. TFF'ye 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024-2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz.' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınGalatasaray ve Dursun Özbek, PFDKya sevk edildiGalatasaray ve Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildiHaberi görüntüle

NE OLMUŞTU?

Geçen sezon TFF'ye tepki olarak Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi, bu sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı alacaklarını söylemişti. Sarı-lacivertli kulüp, bugün 5. tur eşleşmeleri belli olan kupaya katımama kararı aldığını TFF'ye iletti.

Gözden KaçmasınTürkiye Kupasında 5. tur kuraları çekildiTürkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#TFF

BAKMADAN GEÇME!