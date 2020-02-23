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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 21:07,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe tribünlerinde 'Ersun Yanal istifa' sesleri!

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Son Dakika | Fenerbahçe tribünlerinde 'Ersun Yanal istifa' sesleri!
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Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu.

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray yenilgisinin ardından Ersun Yanal'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından "Ersun istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı

Son Dakika | Fenerbahçe tribünlerinde Ersun Yanal istifa sesleri

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