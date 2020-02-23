Haber Giriş: 23.02.2020 - 21:07,
Son Dakika | Fenerbahçe tribünlerinde 'Ersun Yanal istifa' sesleri!
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısında bulundu.
Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray yenilgisinin ardından Ersun Yanal'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından "Ersun istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı
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