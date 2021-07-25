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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe, transferler için Vitor Pereira'yı bekliyor
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe, transferler için Vitor Pereira'yı bekliyor

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Son Dakika: Fenerbahçe, transferler için Vitor Pereira'yı bekliyor

Portekizli hoca gönderilecek futbolcuları belirledikten sonra transfer yapılacak. Başta santrfor olmak üzere bazı mevkilere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları teknik direktör Vitor Pereira’nın vereceği rapora göre şekillenecek.

Spor servisi / Süleyman ARAT - Daha önce Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Köksal, Murat Sağlam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam ve Oğuz Kağan Güçtekin’in takımdan ayrı çalışmasını isteyen Pereira, kesin kadroyu önümüzdeki 10 gün içinde oynanacak 4 hazırlık maçıyla belirleyecek.

Takımdan gönderilecek futbolcuların netleşmesinin ardından Vitor Pereira, hangi mevkilere kimlerin alınması gerektiği konusunda bir rapor hazırlayacak ve transfer çalışmaları o doğrultuda yapılacak.

Son Dakika: Fenerbahçe, transferler için Vitor Pereirayı bekliyor

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