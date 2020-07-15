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Haber Giriş: 15.07.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Sinan Gümüş şoku: Sizinle...

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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Sinan Gümüş şoku: Sizinle...
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Transferde son dakika... Fenerbahçe'nin transferi için resmen görüşmelere başladığı Sinan Gümüş için kulübü Genoa'dan farklı bir yanıt geldi.

Fenerbahçe'de gözler Sinan Gümüş transferinde... Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş’ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. İtalyan ekibinden, “Transfer önceliği, Sinan’ın kiralık oynadığı Antalyaspor’da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz” yanıtı geldi


Sarı-Lacivertliler, Sinan Gümüş’ün bonservisini elinde bulunduran Genoa ile temasa geçti. Başarılı oyuncuyu transfer etmek için şartları soruldu.

Ancak İtalyan ekibinin, “Transfer önceliği, Sinan’ın kiralık oynadığı Antalyaspor’da. Eğer onlarla anlaşma sağlanamazsa, sizinle görüşürüz” yanıtı geldi.

Fenerbahçe şimdi 26 yaşındaki hücum oyuncusuyla el sıkışıp avantajlı konuma geçmek istiyor. Gümüş, büyük olasılıkla gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. (Fanatik)

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