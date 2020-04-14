Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Edinson Cavani'nin menajeri açıkladı

Paris Saint Germain'in Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani, sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılacak. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lugano'nun, vatandaşını Fenerbahçe'ye getirmek istediği iddia edilmişti.



Edinson Cavani'nin menajeri Walter Guglielmone, Uruguaylı yıldızın durumuyla ilgili konuştu.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Gaglielmone, "Dürüst olmak gerekirse, her şey olabilir. Çünkü birçok kulüp Edinson ile ilgileniyor. Brezilya'dan Flamengo , Palmeiras, Internacional istiyor. Boca Juniors da adaylardan biri. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Fenerbahçe'nin de PSG ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Cavani'ye teklif yapması bekleniyor. (Sabah)





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