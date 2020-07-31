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Haber Giriş: 31.07.2020 - 16:39,Son Güncelleme:

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Bas Dost bombası

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Fenerbahçe'den son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen ve Eintracht Frankfurt forması giyen Hollandalı golcü Bas Dost için tekrar devreye girdi. Fenerbahçe'nin transferi bitirmek için bugün bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi...

Son dakika haberi... Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferini flaş bir isimle gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Eintracht Frankfurt forması giyen tecrübeli golcü Bas Dost için devreye girdi.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncunun transferini bitirmek adına bugün görüşmelerde bulunacakken Sarı-Lacivertliler, Bas Dost'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki golcü oyuncu, Sporting'deki başarılı dönemi sonrası Frankfurt'ta düzenli olarak istediği 11 şansını bulmakta zorlanmıştı.

2016'da Wolfsburg'tan 11.85 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Sporting'e transfer olan Bas Dost, ilk sezonunda ligde oynadığı 31 maçta 34 gol atarak gol krallığına ulaşmıştı. İkinci sezonunda ise 30 maçta 27 gol atan Bas Dost, Benfica forması giyen Jonas'ın ardından gol krallığında ikinci sırayı almıştı.

Geçtiğimiz yaz 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Sporting'den Eintracht Frankfurt'a transfer olan Hollandalı golcü, Alman ekibiyle toplamda çıktığı 29 maçta 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dost, bu sezon toplamda sadece 18 maça ilk 11'de başlama şansı bulmuştu.

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Bas Dost bombası

(Fanatik)

 

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Bas Dost bombası

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