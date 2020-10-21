Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 6. haftada oynanacak müsabakaların hakemlerini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

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