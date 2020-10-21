Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 6. haftada oynanacak müsabakaların hakemlerini resmen açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
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